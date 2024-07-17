Колыванова Акулина Иванова Около 1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колыванова Акулина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колыванов Матвей Данилов(ич)

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Колыванов Семен Матвеев

Отец ребёнка: Колыванов Матвей Данилов(ич)

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Колыванова Дарья

Отец ребёнка: Колыванов Матвей Данилов(ич)

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Колыванова Марья Матвеевна

Отец ребёнка: Колыванов Матвей Данилов(ич)

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Колыванов Яков Матвеев

Отец ребёнка: Колыванов Матвей Данилов(ич)

Рождение ребёнка
1829

Сын: Колыванов Филипп Матвеев

Отец ребёнка: Колыванов Матвей Данилов(ич)

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Саликова (Колыванова) Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Колыванов Матвей Данилов(ич)

Смерть
Неизвестно

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