Колыванова Акулина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Колыванов Матвей Данилов(ич)
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Колыванова Дарья
Отец ребёнка: Колыванов Матвей Данилов(ич)
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Колыванова Марья Матвеевна
Отец ребёнка: Колыванов Матвей Данилов(ич)
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Колыванов Матвей Данилов(ич)
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Колыванов Матвей Данилов(ич)
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Саликова (Колыванова) Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Колыванов Матвей Данилов(ич)
Смерть
Неизвестно