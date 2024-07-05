Ульяна Дементьевна 1695 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ульяна Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Дементий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пшенников Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
1721

Дочь: Пшенникова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Пшенников Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
1738

Сын: Пшенников Андрей Иванович

Отец ребёнка: Пшенников Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Пшенникова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Пшенников Иван Кондратьевич

Смерть
Неизвестно

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