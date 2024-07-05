Ульяна Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Дементий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Пшенникова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Пшенников Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
1738
Сын: Пшенников Андрей Иванович
Отец ребёнка: Пшенников Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Пшенникова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Пшенников Иван Кондратьевич
Смерть
Неизвестно