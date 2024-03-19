Федосов Григорий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения20.11.1876
Дата смерти21.04.1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1876
Отец: Федосов Дмитрий Федорович
Мать: Федосова Анна Иудовна
Бракосочетание
20.01.1895
Рождение ребёнка
01.10.1896
Дочь: Сорокина Устинья Григорьевна
Мать ребёнка: Федосова Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
05.02.1899
Дочь: Маркова Агафья Григорьевна
Мать ребёнка: Федосова Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
22.09.1903
Мать ребёнка: Федосова Татьяна Леонтьевна
с.Дмитриева Оренбургкой губернии
Рождение ребёнка
20.01.1907
Мать ребёнка: Федосова Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
11.07.1909
Сын: Федосов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Федосова Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
30.08.1912
Дочь: Севостьянова Васса Григорьевна
Мать ребёнка: Федосова Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
14.10.1914
Дочь: Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Федосова Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Федосова Татьяна Леонтьевна
с.Дмитриевка Оренбургской области
Военная служба
Неизвестно
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13423643/?backurl=/heroes/?groups=awd:ptr:frc:cmd:prs&types=awd_nagrady:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_voennoplen:frc_list:cmd_comman... Показать все
Смерть
21.04.1935
с.Дмитриевка Оренбургской губернии
Причина смерти: болезнь
Похороны
Неизвестно