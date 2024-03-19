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Федосов Григорий Дмитриевич

Место рождения

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

20.11.1876

Дата смерти

21.04.1935

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1876

Отец: Федосов Дмитрий Федорович

Мать: Федосова Анна Иудовна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
20.01.1895

Жена: Федосова Татьяна Леонтьевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.10.1896

Дочь: Сорокина Устинья Григорьевна

Мать ребёнка: Федосова Татьяна Леонтьевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.02.1899

Дочь: Маркова Агафья Григорьевна

Мать ребёнка: Федосова Татьяна Леонтьевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.09.1903

Сын: Федосов Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Федосова Татьяна Леонтьевна

с.Дмитриева Оренбургкой губернии
Рождение ребёнка
20.01.1907

Сын: Федосов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Федосова Татьяна Леонтьевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.07.1909

Сын: Федосов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Федосова Татьяна Леонтьевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.08.1912

Дочь: Севостьянова Васса Григорьевна

Мать ребёнка: Федосова Татьяна Леонтьевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.10.1914

Дочь: Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Федосова Татьяна Леонтьевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Федосова Татьяна Леонтьевна

с.Дмитриевка Оренбургской области
Военная служба
Неизвестно
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13423643/?backurl=/heroes/?groups=awd:ptr:frc:cmd:prs&types=awd_nagrady:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_voennoplen:frc_list:cmd_comman... Показать все
Смерть
21.04.1935
с.Дмитриевка Оренбургской губернии
Причина смерти: болезнь
Похороны
Неизвестно
Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
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