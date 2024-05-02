Тяпнина (Анисимова) Акилина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тяпнина (Анисимова) Акилина Никифоровна

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Место рождения

Вахново, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

11.06.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вахново, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Акилина рождена 11 июня 1867 г., крещена 11, запись 9. Потаповской деревни крестьянин Никифор Фокин Анисимов и законная жена его Агафья Прокопьева, оба православные. ГААО Ф. 29 Оп. 24 Д. 13 с. 782 | Г... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сивозерщина, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
17.04.1887 ст.

Муж: Тяпнин Илларион Андреевич

Сивозерщина, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Кол-во лет жениха: 26 | Кол-во лет невесте: 19 | 1887 апрель 17, запись 11 Медведовской волости Пингишинского села Сивозерской деревни крестьянин Андрея Васильева Тяпнина сын Илларион православного ис... Показать все
Рождение ребёнка
31.03.1889 ст.

Дочь: Андреева (Тяпнина) Мария Илларионовна

Отец ребёнка: Тяпнин Илларион Андреевич

Сивозерщина, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Марфа 1889 март рождена 31, крещена 31, запись 9 Медведовской волости Сивозерской деревни крестьянина Иллариона Андреева Тяпнина и законной жены его Акилины Ни-колаевой, оба православные ГААО Ф. 29 ... Показать все
Рождение ребёнка
21.01.1892 ст.

Дочь: Тяпнина Ксения Илларионовна

Отец ребёнка: Тяпнин Илларион Андреевич

Сивозерщина, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
О рождении № 1 21 января 1892 г. Ксения у крестьянина Холмогорского уезда, Пингишенского прихода, деревни Сивозерской Илариона Андреевича Тяпнина и законной жены его Акилины Никифоровны. (Крещена 21 я... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1893 ст.

Дочь: Тяпнина Анна Илларионовна

Отец ребёнка: Тяпнин Илларион Андреевич

Сивозерщина, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
О рождении № 31 20 октября 1893 г. Анна у крестьянина Холмогорского уезда, Пингишенского прихода, деревни Сивозерской Илариона Андреевича Тяпнина и законной жены его Акилины Никифоровны. (Крещена 21 о... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1896 ст.

Сын: Тяпнин Николай Илларионович

Отец ребёнка: Тяпнин Илларион Андреевич

Сивозерщина, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
О рождении № 33 5 декабря 1896 г. Николай у крестьянина Холмогорского уезда, Пингишенского прихода, деревни Сивозерской Иллариона Андреевича Тяпнина и законной жены его Акилины Никифоровны. (Крещен 5 ... Показать все
Место жительства
1897
Сивозерщина, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: Всероссийская перепись населения 1897 г. | 30 лет,замужем ГААО Ф. 6 Оп. 18 Д. 220 с. 287 | Учет населения | Госархив Архангельск. обл. (Перепись 1897 г.) | Всероссийская перепись населения... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1900 ст.

Дочь: Тяпнина Матрена Илларионовна

Отец ребёнка: Тяпнин Илларион Андреевич

Сивозерщина, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
О рождении № 24 6 ноября 1900 г. Матрона у крестьянина Холмогорского уезда, Пингишенского прихода, деревни Сивозерской Иллариона Андреевича Тяпнина и законной жены его Акилины Никифоровны. (Крещена 7 ... Показать все
Рождение ребёнка
08.08.1902 ст.

Сын: Тяпнин Алексей Илларионович

Отец ребёнка: Тяпнин Илларион Андреевич

Сивозерщина, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
О рождении № 28 8 августа 1902 г. Алексей у крестьянина Холмогорского уезда, Медведовской волости, Пингишенского общества и прихода, деревни Сивозерской Иллариона Андреевича Тяпнина и законной жены ег... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1903 ст.

Сын: Тяпнин Иван Илларионович

Отец ребёнка: Тяпнин Илларион Андреевич

Сивозерщина, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
О рождении № 29 1 декабря 1903 г. Иоанн у крестьянина Холмогорского уезда, Пингишенского прихода, Медведовской волости, деревни Сивозерской Иллариона Андреевича Тяпнина и законной жены его Акилины Ник... Показать все
Рождение ребёнка
15.06.1906 ст.

Дочь: Тяпнина Агриппина Илларионовна

Отец ребёнка: Тяпнин Илларион Андреевич

Сивозерщина, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
О рождении № 14 15 июня 1906 г. Агрипина у крестьянина Холмогорского уезда, Пингишенского прихода, Медведовской волости, деревни Сивозерской Иллариона Андреевича Тяпнина и законной жены его Акилины Ни... Показать все
Смерть
Неизвестно
Сивозерщина, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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