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Соловьев Николай Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1940

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1940

Отец: Соловьев Степан Семенович

Мать: Соловьева Марфа Илларионовна

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