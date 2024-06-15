(Скворцова) Параскева Николаева
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково
Дата рождения23.09.1913 ст.
Дата смерти10.03.1915 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
23.09.1913 ст.
Родители: деревни Евсяково крестьянин Николай Павлов и законная его жена Любовь Феодорова, оба православные
Крещение
24.09.1913 ст.
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: той же деревни (Евсяково) крестьянская девица Мария Павлова
Смерть
10.03.1915 ст.
Похоронена 11 марта 1915 г. на приходском кладбище Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии