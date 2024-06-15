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(Скворцова) Параскева Николаева

Место рождения

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково

Дата рождения

23.09.1913 ст.

Дата смерти

10.03.1915 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1913 ст.

Отец: Скворцов Николай Павлов

Мать: Скворцова (Иринархова) Любовь Феодорова

Родители: деревни Евсяково крестьянин Николай Павлов и законная его жена Любовь Феодорова, оба православные
Крещение
24.09.1913 ст.
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: той же деревни (Евсяково) крестьянская девица Мария Павлова
Смерть
10.03.1915 ст.
Похоронена 11 марта 1915 г. на приходском кладбище Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии

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