Огнева Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнева Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Огнев Григорий Васильев

Рождение ребёнка
1877

Сын: Огнев Антон Григорьев

Отец ребёнка: Огнев Григорий Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огнев Григорий Васильев

Место жительства
Неизвестно
Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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