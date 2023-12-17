Огнева Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Огнев Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Огнев Григорий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно