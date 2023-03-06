Шмаров Иван Федорович 1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмаров Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мытищи
Смерть
Неизвестно

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