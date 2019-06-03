Еланцев Артём Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еланцев Артём Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.2019

Пол

Мужской

Отец

1996 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.2019

Отец: Еланцев Дмитрий Андреевич

Мать: не указана

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