Сметанина Наталья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Сын: Сметанин Петр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1926
Сын: Сметанин Алексей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно