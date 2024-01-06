Сметанина Наталья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанина Наталья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Сметанин Петр

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1926

Сын: Сметанин Алексей

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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