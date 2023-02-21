Коробицина Неонила Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробицина Неонила Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

С 1838 по 1858

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Коробицин Арсений Логинович

Отец ребёнка: Коробицин Логин Петрович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Анфиса Логиновна

Отец ребёнка: Коробицин Логин Петрович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Коробицин Алексей Логинович

Отец ребёнка: Коробицин Логин Петрович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Платонида Логиновна

Отец ребёнка: Коробицин Логин Петрович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробицин Логин Петрович

Смерть
С 1838 по 1858
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