Коробицина Неонила Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиС 1838 по 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Коробицин Арсений Логинович
Отец ребёнка: Коробицин Логин Петрович
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Анфиса Логиновна
Отец ребёнка: Коробицин Логин Петрович
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Коробицин Алексей Логинович
Отец ребёнка: Коробицин Логин Петрович
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Платонида Логиновна
Отец ребёнка: Коробицин Логин Петрович
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1838 по 1858