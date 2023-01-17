Жуков Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения23.11.1917
Дата смерти12.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1930
Покров, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1931 по 1933
Шухободь, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
12.01.1943
Дубровка, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область