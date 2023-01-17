Жуков Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Михаил Петрович

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Место рождения

Ружбово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.11.1917

Дата смерти

12.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Ружбово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1930
Покров, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1931 по 1933
Шухободь, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
12.01.1943
Дубровка, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
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