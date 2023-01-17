Шипачев Игорь Эдуардович
Место рождения
Дата рождения14.01.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шипачева Ирина Александровна
Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно