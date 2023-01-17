Шипачев Игорь Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипачев Игорь Эдуардович

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

14.01.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1971 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.03.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шипачева Ирина Александровна

Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипачева Ирина Александровна

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