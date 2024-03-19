Захцер Моисей (Сроель-Мойше) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захцер Моисей (Сроель-Мойше)

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Место рождения

Новощербаки, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

31.01.1904

Дата смерти

28.11.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1904

Отец: Арбейтман Исай

Мать: Захцер Эйдель (Ольга)

Новощербаки, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.11.1979
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
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