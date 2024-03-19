Захцер Моисей (Сроель-Мойше)
Место рождения
Дата рождения31.01.1904
Дата смерти28.11.1979
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1904
Отец: Арбейтман Исай
Мать: Захцер Эйдель (Ольга)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.11.1979
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область