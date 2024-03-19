Таутер Донат Иванович
Место рождения
Дата рождения07.04.1876
Дата смерти17.01.1944
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1876
Отец: Таутер Иван
Мать: Таутер Анна
Рождение ребёнка
06.03.1906
Дочь: Митрофанова Анна Донатовна
Мать ребёнка: Таутер Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Таутер Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
25.05.1909
Дочь: Скуратова Ольга Донатовна
Мать ребёнка: Таутер Елизавета Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
швейцар в ресторане "Театральный" из крестьян
Смерть
17.01.1944
СССР, УССР, г. Киев. Туберкулёз лёгких