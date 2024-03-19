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Таутер Донат Иванович

Место рождения

Сувайнишкис, Rokiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis

Дата рождения

07.04.1876

Дата смерти

17.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1876

Отец: Таутер Иван

Мать: Таутер Анна

Сувайнишкис, Rokiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
06.03.1906

Дочь: Митрофанова Анна Донатовна

Мать ребёнка: Таутер Елизавета Ивановна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Таутер Борис Донатович

Мать ребёнка: Таутер Елизавета Ивановна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1909

Дочь: Скуратова Ольга Донатовна

Мать ребёнка: Таутер Елизавета Ивановна

Киев, Киевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
швейцар в ресторане "Театральный" из крестьян
Смерть
17.01.1944
Киев, Киевский уезд
СССР, УССР, г. Киев. Туберкулёз лёгких
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