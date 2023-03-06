Ходырева Евфросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева Евфросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Степанида Диевна

Отец ребёнка: Ходырев Дей Яковлевич

Рождение ребёнка
1714

Сын: Ходырев Иван Диев

Отец ребёнка: Ходырев Дей Яковлевич

Рождение ребёнка
1719

Сын: Ходырев Никифор Диев

Отец ребёнка: Ходырев Дей Яковлевич

Рождение ребёнка
1721

Сын: Ходырев Влас Диев

Отец ребёнка: Ходырев Дей Яковлевич

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Ситинкова Феодосия Диевна

Отец ребёнка: Ходырев Дей Яковлевич

Рождение ребёнка
1725

Сын: Ходырев Елисей Диев

Отец ребёнка: Ходырев Дей Яковлевич

Рождение ребёнка
1726

Сын: Ходырев Иван Диев

Отец ребёнка: Ходырев Дей Яковлевич

Рождение ребёнка
1727

Сын: Ходырев Иван Диев

Отец ребёнка: Ходырев Дей Яковлевич

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Вострикова Гликерия Диевна

Отец ребёнка: Ходырев Дей Яковлевич

Рождение ребёнка
1736

Сын: Ходырев Никон Диев

Отец ребёнка: Ходырев Дей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Дей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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