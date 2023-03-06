Ходырева Евфросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Степанида Диевна
Отец ребёнка: Ходырев Дей Яковлевич
Рождение ребёнка
1714
Рождение ребёнка
1719
Сын: Ходырев Никифор Диев
Отец ребёнка: Ходырев Дей Яковлевич
Рождение ребёнка
1721
Сын: Ходырев Влас Диев
Отец ребёнка: Ходырев Дей Яковлевич
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Ситинкова Феодосия Диевна
Отец ребёнка: Ходырев Дей Яковлевич
Рождение ребёнка
1725
Сын: Ходырев Елисей Диев
Отец ребёнка: Ходырев Дей Яковлевич
Рождение ребёнка
1726
Рождение ребёнка
1727
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Вострикова Гликерия Диевна
Отец ребёнка: Ходырев Дей Яковлевич
Рождение ребёнка
1736
Сын: Ходырев Никон Диев
Отец ребёнка: Ходырев Дей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно