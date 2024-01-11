Гиззатуллина Махинур
Место рожденияд.Апсалямово РТ
Дата рождения1918
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: ?
Мать: Аптекашева Миннебану
д.Апсалямово РТ
Рождение ребёнка
12.05.1944
Сын: Гиззатуллин Фикрат
Отец ребёнка: Гиззатуллин Габделжамил
д. Аптекаш РТ
Рождение ребёнка
1949
д. Аптекаш РТ
Рождение ребёнка
1951
д. Аптекаш РТ
Рождение ребёнка
1953
д. Аптекаш РТ
Бракосочетание
Неизвестно
д. Аптекаш РТ
Смерть
1997
д.Байряка-Тамак
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Байряка-Тамак