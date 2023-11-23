Иван Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1683

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1655 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1694 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683

Отец: Фёдор Никитин

Мать: не указана

Иван Федорович (1683 — ?) Родился в семье дьячка села Инжевера Пошехонского уезда Федора Никитича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Ксения Ивановна (1694-26.02.1750). Дети: Ирина (1718-?), супру... Показать все
Рождение ребёнка
1718

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1724

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Иван Иванович (1724 — 1797) Родился в семье дьячка села Инжевера Пошехонского уезда Ивана Федоровича. 2 апреля 1747 года определен в пономаря к церкви того же села. Умер 19 декабря 1797 года. Жена его... Показать все
Рождение ребёнка
1725

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1730

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1732

Сын: Галактион Иванов

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1741

Сын: Георгий Иванов

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Георгий Иванович (1741 — ?) Родился 23 апреля 1741 года в семье дьячка села Инжевера Пошехонского уезда Ивана Федоровича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Агриппина Васильевна (1740-26.08.1795),... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Иванова

Смерть
Неизвестно
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