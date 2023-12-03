Горошанский Никита Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1932
Сын: Горошанский Степан Никитович
Мать ребёнка: Горошанская Татьяна
Белое Озеро, Шортандинский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горошанский Григорий Никитович
Мать ребёнка: Горошанская Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горошанский Василий Никитович
Мать ребёнка: Горошанская Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелания Никитовна
Мать ребёнка: Горошанская Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горошанская Христина
Смерть
Неизвестно