Горошанский Никита Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горошанский Никита Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1932

Сын: Горошанский Степан Никитович

Мать ребёнка: Горошанская Татьяна

Белое Озеро, Шортандинский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горошанский Григорий Никитович

Мать ребёнка: Горошанская Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горошанский Василий Никитович

Мать ребёнка: Горошанская Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелания Никитовна

Мать ребёнка: Горошанская Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горошанская Христина

Смерть
Неизвестно
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