Кузнецова (Нуятова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.08.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1940
Рождение ребёнка
09.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Петрович
Рождение ребёнка
14.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно