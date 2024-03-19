Кузнецова (Нуятова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова (Нуятова) Валентина Ивановна

Кузнецова (Нуятова) Валентина Ивановна

avatar

Место рождения

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

04.08.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

Около 1908 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1940

Отец: Нуятов Иван Филиппович

Мать: Силантьева Мария Александровна

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Петрович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Петрович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Николай Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close