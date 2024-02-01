Иванникова -- Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванникова -- Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Иванников Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Иванников Сергей Афанасьевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Иванникова Акилина Сергеевна

Отец ребёнка: Иванников Сергей Афанасьевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.10.1902

Дочь: Иванникова Параскева Сергеевна

Отец ребёнка: Иванников Сергей Афанасьевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.02.1905

Сын: Иванников Архип Сергеевич

Отец ребёнка: Иванников Сергей Афанасьевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванников Сергей Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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