Иванникова -- Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Иванников Сергей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Иванникова Акилина Сергеевна
Отец ребёнка: Иванников Сергей Афанасьевич
Рождение ребёнка
09.10.1902
Дочь: Иванникова Параскева Сергеевна
Отец ребёнка: Иванников Сергей Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.02.1905
Сын: Иванников Архип Сергеевич
Отец ребёнка: Иванников Сергей Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно