Королев Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.
Бракосочетание
28.01.1911 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 28.01.1911 Апухлицы крестьянин Иван Петрович Королев Зашейково крестьянская девица Параскева Васильевна Воробьева по же... Показать все
Смерть
Неизвестно