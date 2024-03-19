Королев Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Иван Петрович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1911 ст.

Жена: Воробьева Параскева Васильевна

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 28.01.1911 Апухлицы крестьянин Иван Петрович Королев Зашейково крестьянская девица Параскева Васильевна Воробьева по же... Показать все
Смерть
Неизвестно
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