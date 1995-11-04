Иванов Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Константин Александрович

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Место рождения

д. Еремеево, Шекснинский р-н, Вологодская обл.

Дата рождения

08.01.1922

Дата смерти

04.11.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
08.01.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Еремеево, Шекснинский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
По 1941
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1945 по 1952
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1977 по 1995
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
04.11.1995
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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