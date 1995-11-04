Иванов Константин Александрович
Место рожденияд. Еремеево, Шекснинский р-н, Вологодская обл.
Дата рождения08.01.1922
Дата смерти04.11.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Еремеево, Шекснинский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
По 1941
Место жительства
С 1945 по 1952
Место жительства
С 1977 по 1995
Смерть
04.11.1995