Лотохова (Голубева) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1955
Рождение ребёнка
09.03.1977
Дочь: Кокубаева Альбина Маратовна
Отец ребёнка: Кокубаев Марат
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.09.1988
Дочь: Костюк Дарья Александровна
Отец ребёнка: Лотохов Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кокубаев Марат