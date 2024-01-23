Лотохова (Голубева) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лотохова (Голубева) Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1955

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1955

Отец: Голубев Владимир Павлович

Мать: Голубева Анисья Ильинична

Рождение ребёнка
09.03.1977

Дочь: Кокубаева Альбина Маратовна

Отец ребёнка: Кокубаев Марат

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.09.1988

Дочь: Костюк Дарья Александровна

Отец ребёнка: Лотохов Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокубаев Марат

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