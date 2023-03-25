Савицкая (Немцева) Любовь Степановна
Место рождения
Дата рождения09.11.1943
Дата смерти25.03.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1943
Рождение ребёнка
29.11.1965
Бракосочетание
15.03.1966
Рождение ребёнка
01.07.1967
Рождение ребёнка
26.10.1972
Рождение ребёнка
17.12.1973
Рождение ребёнка
21.03.1976
Рождение ребёнка
27.02.1982
Рождение ребёнка
14.06.1982
Смерть
25.03.2023
Шагалово, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область