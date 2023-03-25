Савицкая (Немцева) Любовь Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савицкая (Немцева) Любовь Степановна

Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

09.11.1943

Дата смерти

25.03.2023

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
09.11.1943

Отец: Немцев Степан Викулович

Мать: Немцева Мария Спиридоновна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
29.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савицкий Виктор Федорович

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
15.03.1966

Муж: Савицкий Виктор Федорович

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савицкий Виктор Федорович

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савицкий Виктор Федорович

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савицкий Виктор Федорович

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савицкий Виктор Федорович

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.02.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савицкий Виктор Федорович

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.06.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савицкий Виктор Федорович

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
25.03.2023
Шагалово, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
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