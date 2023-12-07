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Тахир
Тахир
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1955
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
Расима
1960 г.р.
Дети
Рамиль
1981 г.р.
Тимур
Добавил:
РА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1981
Сын:
Рамиль
Мать ребёнка:
Расима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Тимур
Мать ребёнка:
Расима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Расима
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