Тахир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТахир

Тахир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1960 г.р.

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1981

Сын: Рамиль

Мать ребёнка: Расима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимур

Мать ребёнка: Расима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Расима

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close