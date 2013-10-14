Андрела (Кобаль) Марта Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1933
Дата смерти14.10.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1933
Отец: Кобаль Иван
Мать: Манайло Мария
Рождение ребёнка
23.12.1961 ст.
Отец ребёнка: Андрела Иван Юрьевич
Рождение ребёнка
17.07.1963
Дочь: Лацко Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Андрела Иван Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрела Иван Юрьевич
Смерть
14.10.2013