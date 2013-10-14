Андрела (Кобаль) Марта Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрела (Кобаль) Марта Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1933

Дата смерти

14.10.2013

Пол

Женский

Добавил:

УЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1933

Отец: Кобаль Иван

Мать: Манайло Мария

Рождение ребёнка
23.12.1961 ст.

Сын: Андрела Иван Иванович

Отец ребёнка: Андрела Иван Юрьевич

Рождение ребёнка
17.07.1963

Дочь: Лацко Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Андрела Иван Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрела Иван Юрьевич

Смерть
14.10.2013
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