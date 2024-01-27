Воронина Дарья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Огнева Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Воронина Пётр Иванович
Волгоградская обл
Рождение ребёнка
05.09.1926
Дочь: Кондратенко Анна Петровна
Отец ребёнка: Воронина Пётр Иванович
Сталинградская обл., Неткачевский рн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Воронина Пётр Иванович
Волгоградская область
Смерть
Неизвестно