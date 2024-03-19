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Косенко Иван Кириллович

Место рождения

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

19.04.1896

Дата смерти

23.04.1896

Пол

Мужской

Отец

Мать

Вычислено 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1896

Отец: Косенков Кирилл Алексеев

Мать: Косенкова Екатерина Савельевна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 839, 1896 г Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка
Смерть
23.04.1896
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 839, 1896 г Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка
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