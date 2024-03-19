Косенко Иван Кириллович
Место рождения
Дата рождения19.04.1896
Дата смерти23.04.1896
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1896
Фонд 389 Опись 1 Дело 839, 1896 г Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка
Смерть
23.04.1896
Фонд 389 Опись 1 Дело 839, 1896 г Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка