Долгая (Белан) Василиса Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгая (Белан) Василиса Кузьмина

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

1882

Дата смерти

13.05.1910

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1904

Муж: Долгий Терентий Григорьевич

Рождение ребёнка
29.12.1905

Сын: Долгий Василий Терентьевич

Отец ребёнка: Долгий Терентий Григорьевич

Рождение ребёнка
09.10.1909

Дочь: (Долгая) Параскева Терентьевна

Отец ребёнка: Долгий Терентий Григорьевич

Смерть
13.05.1910
Причина смерти: Болезнь-тиф
Рождение ребёнка
10.02.1911

Дочь: (Долгая) Евдокия Терентьевна

Отец ребёнка: Долгий Терентий Григорьевич

Рождение ребёнка
28.08.1913

Сын: Долгий Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Долгий Терентий Григорьевич

Рождение ребёнка
?.01.1919

Дочь: (Долгая) Наталья Терентьевна

Отец ребёнка: Долгий Терентий Григорьевич

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