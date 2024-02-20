Долгая (Белан) Василиса Кузьмина
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рождения1882
Дата смерти13.05.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1904
Рождение ребёнка
29.12.1905
Сын: Долгий Василий Терентьевич
Отец ребёнка: Долгий Терентий Григорьевич
Рождение ребёнка
09.10.1909
Дочь: (Долгая) Параскева Терентьевна
Отец ребёнка: Долгий Терентий Григорьевич
Смерть
13.05.1910
Причина смерти: Болезнь-тиф
Рождение ребёнка
10.02.1911
Дочь: (Долгая) Евдокия Терентьевна
Отец ребёнка: Долгий Терентий Григорьевич
Рождение ребёнка
28.08.1913
Отец ребёнка: Долгий Терентий Григорьевич
Рождение ребёнка
?.01.1919
Дочь: (Долгая) Наталья Терентьевна
Отец ребёнка: Долгий Терентий Григорьевич