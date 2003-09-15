Погорелов Леонид Михайлович
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.04.1930
Дата смерти15.09.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1930
Отец: Погорелов ?
Мать: Погорелов ?
Россия
Рождение ребёнка
24.11.1958
Сын: Погорелов Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Погорелов Анна Данииловна
Россия
Рождение ребёнка
11.10.1966
Сын: Погорелов Александр Леонидович
Мать ребёнка: Погорелов Анна Данииловна
Смерть
15.09.2003