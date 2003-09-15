Погорелов Леонид Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погорелов Леонид Михайлович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

01.04.1930

Дата смерти

15.09.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1930

Отец: Погорелов ?

Мать: Погорелов ?

Россия
Рождение ребёнка
24.11.1958

Сын: Погорелов Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Погорелов Анна Данииловна

Россия
Рождение ребёнка
11.10.1966

Сын: Погорелов Александр Леонидович

Мать ребёнка: Погорелов Анна Данииловна

Смерть
15.09.2003
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