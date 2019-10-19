Андреева (Хорошайлова) Евгения Владимировна
женский, родилась 19.10.1965, Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
ОтецХорошайлов Владимир Игнатьевич23.06.1940 г.р.
МатьХорошайлова Галина Николаевна21.07.1945 г.р.
Супруги
Андреев Виктор Алексеевич30.08.1961 г.р.
Дети
Андреев Павел Викторович29.05.1986 г.р.
Андреев Сергей Викторович04.05.1989 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
19.10.1965
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
06.09.1985
Рождение ребёнка
29.05.1986
Отец ребёнка: Андреев Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
04.05.1989
Сын: Андреев Сергей Викторович
Отец ребёнка: Андреев Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
04.11.1995
Дочь: Андреева Марина Викторовна
Отец ребёнка: Андреев Виктор Алексеевич