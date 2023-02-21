Гапонова (Матюкова) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапонова (Матюкова) Мария Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1927

Дата смерти

31.05.1992

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1927

Отец: Матюков Филипп

Мать: Матюкова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гапонов Алексей Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гапонов Алексей Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гапонов Алексей Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Борисово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
31.05.1992
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