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Цыбенов Валерий Доржиевич

Место рождения

Судунтуй, Агинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

10.07.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1963

Отец: Цыбенов Цырен-Доржи Цыбенович

Мать: Дугарцыренова Цынгэ Жигжитовна

Судунтуй, Агинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
18.09.1991

Дочь: Эрдынеева Дулсана Валерьевна

Мать ребёнка: Цыбенова Галина Георгиевна

Могойтуй, Могойтуйский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.07.1993

Дочь: Аюшина Дыжид Валерьевна

Мать ребёнка: Цыбенова Галина Георгиевна

Могойтуй, Могойтуйский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.11.1999

Дочь: Цыбенова Дулма Валерьевна

Мать ребёнка: Цыбенова Галина Георгиевна

Могойтуй, Могойтуйский муниципальный район, Забайкальский край
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