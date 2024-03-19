Цыбенов Валерий Доржиевич
Место рождения
Дата рождения10.07.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1963
Рождение ребёнка
18.09.1991
Дочь: Эрдынеева Дулсана Валерьевна
Мать ребёнка: Цыбенова Галина Георгиевна
Рождение ребёнка
20.07.1993
Дочь: Аюшина Дыжид Валерьевна
Мать ребёнка: Цыбенова Галина Георгиевна
Рождение ребёнка
10.11.1999
Дочь: Цыбенова Дулма Валерьевна
Мать ребёнка: Цыбенова Галина Георгиевна