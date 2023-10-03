Урманай Гайсаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1791
Рождение ребёнка
1794
Рождение ребёнка
1796
Сын: Абдулхаким Урманаев
Мать ребёнка: Насыха
Рождение ребёнка
1805
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Насыха
Смерть
Неизвестно