Урманай Гайсаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урманай Гайсаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1771 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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1796 г.р.
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Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1791

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насыха

Рождение ребёнка
1794

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насыха

Рождение ребёнка
1796

Сын: Абдулхаким Урманаев

Мать ребёнка: Насыха

Рождение ребёнка
1805

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насыха

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насыха

Смерть
Неизвестно
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