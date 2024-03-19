Григорий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Никитич

Григорий Никитич

Место рождения

Дютьково, Вознесенская волость, Галичский уезд

Дата рождения

1785

Дата смерти

17.06.1853 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Никита

Мать: не указана

Дютьково, Вознесенская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1816

Сын: Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Феврония Прокопьевна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Феврония Прокопьевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Никифор Григорьевич

Мать ребёнка: Феврония Прокопьевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Григорьев Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Феврония Прокопьевна

Смерть
17.06.1853 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close