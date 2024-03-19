Григорий Никитич
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти17.06.1853 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Сын: Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Феврония Прокопьевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Феврония Прокопьевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Никифор Григорьевич
Мать ребёнка: Феврония Прокопьевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Григорьев Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Феврония Прокопьевна
Смерть
17.06.1853 ст.