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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1923

Дата смерти

?.09.1930

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1923

Отец: ?

Мать: ?

Смерть
?.09.1930
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