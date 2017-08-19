Артёмова Злата Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артёмова Злата Александровна

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Место рождения

Владимир

Дата рождения

19.08.2017

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.2017

Отец: Артёмов Александр Николаевич

Мать: Артемова Сиянова Анастасия

Владимир
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