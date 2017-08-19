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Артёмова Злата Александровна
Артёмова Злата Александровна
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Древо
Место рождения
Владимир
Дата рождения
19.08.2017
Пол
Женский
Отец
Артёмов Александр Николаевич
1989 г.р.
Мать
Артемова Сиянова Анастасия
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.2017
Отец:
Артёмов Александр Николаевич
Мать:
Артемова Сиянова Анастасия
Владимир
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