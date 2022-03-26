Сивая (Романович) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивая (Романович) Мария Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1945

Дата смерти

26.03.2022

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1945

Отец: Романович Константин

Мать: Романович Параскева

Рождение ребёнка
30.11.1965

Сын: Сивый Виктор Федорович

Отец ребёнка: Сивый Федор

Рождение ребёнка
03.04.1968

Дочь: Лях Сивая Жанна Федоровна

Отец ребёнка: Сивый Федор

Рождение ребёнка
14.05.1970

Дочь: Курзенкова Людмила Федоровна

Отец ребёнка: Сивый Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сивый Федор

Смерть
26.03.2022
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