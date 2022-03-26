Сивая (Романович) Мария Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1945
Дата смерти26.03.2022
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1945
Отец: Романович Константин
Мать: Романович Параскева
Рождение ребёнка
30.11.1965
Отец ребёнка: Сивый Федор
Рождение ребёнка
03.04.1968
Дочь: Лях Сивая Жанна Федоровна
Отец ребёнка: Сивый Федор
Рождение ребёнка
14.05.1970
Дочь: Курзенкова Людмила Федоровна
Отец ребёнка: Сивый Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сивый Федор
Смерть
26.03.2022