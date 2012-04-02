Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1929
Дата смерти02.04.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1929
Отец: Рагулин Михаил
Мать: Матрена
Рождение ребёнка
07.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денискин Владимир
Рождение ребёнка
13.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денискин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денискин Владимир
Смерть
02.04.2012