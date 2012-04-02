Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1929

Дата смерти

02.04.2012

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1929

Отец: Рагулин Михаил

Мать: Матрена

Рождение ребёнка
07.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денискин Владимир

Рождение ребёнка
13.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денискин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денискин Владимир

Смерть
02.04.2012
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