Музыкант (Muzykant) (Мерлин (Merlin)) Двойра Ирмовна (Dvoira) 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Музыкант (Muzykant) (Мерлин (Merlin)) Двойра Ирмовна (Dvoira)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Мерлин (Merlin) Ирма (Irma)

Мать: Мерлин (Merlin) Блюма (Bliuma)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Музыкант Вольф (Владимир) Беньяминович

Отец ребёнка: Музыкант (Muzykant) Беньямин Меерович (Beniomin)

Бракосочетание
16.10.1907

Муж: Музыкант (Muzykant) Беньямин Меерович (Beniomin)

Mogilev, Belarus
Рождение ребёнка
07.01.1908

Дочь: (Музыкант (Muzykant)) Фрида (Фаня) Беньяминовна (Frida)

Отец ребёнка: Музыкант (Muzykant) Беньямин Меерович (Beniomin)

Zaverezh\'e, Mogilev, Belarus
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Абрамзон (Музыкант) Мера Беньяминовна

Отец ребёнка: Музыкант (Muzykant) Беньямин Меерович (Beniomin)

г. Петроград
Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Музыкант) Блюма Беньяминовна

Отец ребёнка: Музыкант (Muzykant) Беньямин Меерович (Beniomin)

г. Ленинград
Смерть
1956
г. Ленинград, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
Преображенское кладбище, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

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