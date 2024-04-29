Музыкант (Muzykant) (Мерлин (Merlin)) Двойра Ирмовна (Dvoira)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1956
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
16.10.1907
Mogilev, Belarus
Рождение ребёнка
07.01.1908
Дочь: (Музыкант (Muzykant)) Фрида (Фаня) Беньяминовна (Frida)
Отец ребёнка: Музыкант (Muzykant) Беньямин Меерович (Beniomin)
Zaverezh\'e, Mogilev, Belarus
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Абрамзон (Музыкант) Мера Беньяминовна
Отец ребёнка: Музыкант (Muzykant) Беньямин Меерович (Beniomin)
г. Петроград
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Музыкант) Блюма Беньяминовна
Отец ребёнка: Музыкант (Muzykant) Беньямин Меерович (Beniomin)
г. Ленинград
Смерть
1956
г. Ленинград, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
Преображенское кладбище, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация