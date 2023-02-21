Стародубцев Николай Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцев Николай Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стародубцев Прокоп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1919

Дочь: Стародубцева Агния Николаевна

Мать ребёнка: Ульяна

Россия Кировская область котельничский район деревня Филаты
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Василий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Россия Кировская область Котельничский район деревня Филаты
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стародубцева Александра Николаевна

Мать ребёнка: Ульяна

Россия Кировская область котельничский район деревня Филаты
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стародубцева Лидия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Россия Кировская область котельничский район деревня Филаты
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Ульяна

Россия Кировская область котельничский район деревня
Смерть
Неизвестно
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