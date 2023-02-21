Стародубцев Николай Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стародубцев Прокоп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1919
Дочь: Стародубцева Агния Николаевна
Мать ребёнка: Ульяна
Россия Кировская область котельничский район деревня Филаты
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Василий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Россия Кировская область Котельничский район деревня Филаты
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стародубцева Александра Николаевна
Мать ребёнка: Ульяна
Россия Кировская область котельничский район деревня Филаты
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стародубцева Лидия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Россия Кировская область котельничский район деревня Филаты
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Ульяна
Россия Кировская область котельничский район деревня
Смерть
Неизвестно