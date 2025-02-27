Важенин Иван Федотович 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВаженин Иван Федотович

Важенин Иван Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Важенин Федот/Феодот Иванович

Мать: Важенина N

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Важенина) Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Важенина Евдокия Павловна

Пайвино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Важенина Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1896 ст.

Сын: Важенин Иван Иванович

Мать ребёнка: Важенина Евдокия Павловна

Пайвино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Важенин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Важенина Евдокия Павловна

Пайвино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.08.1903 ст.

Дочь: (Важенина) Фавста Ивановна

Мать ребёнка: Важенина Евдокия Павловна

Пайвино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.05.1904 ст.

Сын: Важенин Александр Иванович

Мать ребёнка: Важенина Евдокия Павловна

Пайвино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.