Важенин Иван Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Важенин Федот/Феодот Иванович
Мать: Важенина N
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Важенина) Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Важенина Евдокия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896 ст.
Мать ребёнка: Важенина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Важенина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
18.08.1903 ст.
Дочь: (Важенина) Фавста Ивановна
Мать ребёнка: Важенина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
28.05.1904 ст.
Сын: Важенин Александр Иванович
Мать ребёнка: Важенина Евдокия Павловна
Смерть
Неизвестно