Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1947 г.р.

Дети

2002 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973

Отец: не указан

Мать: Нина

Рождение ребёнка
2002

Сын: Антон

Мать ребёнка: не указана

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