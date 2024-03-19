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Луценко Марья Васильева

Место рождения

Доброполье, Харківська область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Доброполье, Харківська область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Луценко Никита Гаврилов

Отец ребёнка: Луценко Гаврило Гордеев

Доброполье, Харківська область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Дарья Гаврилова

Отец ребёнка: Луценко Гаврило Гордеев

Доброполье, Харківська область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Наталья Гаврилова

Отец ребёнка: Луценко Гаврило Гордеев

Доброполье, Харківська область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Луценко Семён Гаврилов

Отец ребёнка: Луценко Гаврило Гордеев

Доброполье, Харківська область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ксения Гаврилова

Отец ребёнка: Луценко Гаврило Гордеев

Доброполье, Харківська область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ксения Гаврилова

Отец ребёнка: Луценко Гаврило Гордеев

Доброполье, Харківська область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Луценко Дмитрий Гаврилов

Отец ребёнка: Луценко Гаврило Гордеев

Доброполье, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луценко Гаврило Гордеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луценко Гаврило Гордеев

Смерть
Неизвестно
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