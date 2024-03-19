Луценко Марья Васильева
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Луценко Гаврило Гордеев
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Дарья Гаврилова
Отец ребёнка: Луценко Гаврило Гордеев
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Наталья Гаврилова
Отец ребёнка: Луценко Гаврило Гордеев
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Луценко Гаврило Гордеев
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ксения Гаврилова
Отец ребёнка: Луценко Гаврило Гордеев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ксения Гаврилова
Отец ребёнка: Луценко Гаврило Гордеев
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Луценко Гаврило Гордеев
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно