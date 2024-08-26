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Латышев Михаил Семенович

Место рождения

Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

06.09.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1894 ст.

Отец: Латышев Семен Павлович

Мать: Латышева (Гаврилова) Ульяна Дмитриевна

Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Михаил рожден 6 сентября 1894 г., крещен 7, запись 20. Деревни Теребихской крестьянин Семен Павлов Латышев и законная жена его Ульяна Дмитриева оба православные Восприемник той же деревни крестьянин ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1897
Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: Всероссийская перепись населения 1897 г. | Семен Павлович- хозяин, 33, его жена Ульяна Дмитриевна, 33, сын Григорий Семенович, 8, сын Михаил Семенович, 2, брат Степан Павлович, холост, 27, ... Показать все
Бракосочетание
18.07.1921

Жена: Латышева (Прокопьева) Анастасия Степановна

Хаврогорский ВИК № записи 22. Запись о браке. Число и месяц заключения брака 18 июля 1921 г. Фамилия и имя жениха Латышев Михаил Семенович. рождения 6 сентября 1894 г. невесты Прокопьева Анастасия Ст.... Показать все
Смерть
Неизвестно
Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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