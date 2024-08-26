Латышев Михаил Семенович
Место рождения
Дата рождения06.09.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1894 ст.
Михаил рожден 6 сентября 1894 г., крещен 7, запись 20. Деревни Теребихской крестьянин Семен Павлов Латышев и законная жена его Ульяна Дмитриева оба православные Восприемник той же деревни крестьянин ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1897
Вид учета: Всероссийская перепись населения 1897 г. | Семен Павлович- хозяин, 33, его жена Ульяна Дмитриевна, 33, сын Григорий Семенович, 8, сын Михаил Семенович, 2, брат Степан Павлович, холост, 27, ... Показать все
Бракосочетание
18.07.1921
Хаврогорский ВИК № записи 22. Запись о браке. Число и месяц заключения брака 18 июля 1921 г. Фамилия и имя жениха Латышев Михаил Семенович. рождения 6 сентября 1894 г. невесты Прокопьева Анастасия Ст.... Показать все
Смерть
Неизвестно