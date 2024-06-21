(Сандирякова) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.05.1983
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1983
Отец: Сандиряков Иван Андреевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Большое Ермаково, Кошкинский муниципальный район, Самарская область