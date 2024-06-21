(Сандирякова) Наталья Ивановна 14.05.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Сандирякова) Наталья Ивановна

Место рождения

Тольятти, Тольятти, Самарская область

Дата рождения

14.05.1983

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1983

Отец: Сандиряков Иван Андреевич

Мать: скрыто настройками приватности

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Большое Ермаково, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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