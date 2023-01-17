Байкова (Кустова) Матрёна Зотовна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Шемякина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Байков Василий Павлович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Сухова Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Байков Василий Павлович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Байков Евлампий Васильевич
Отец ребёнка: Байков Василий Павлович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Байков Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Байков Василий Павлович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Байков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Байков Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно