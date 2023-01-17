Байкова (Кустова) Матрёна Зотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байкова (Кустова) Матрёна Зотовна

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Шемякина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Байков Василий Павлович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Сухова Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Байков Василий Павлович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Байков Евлампий Васильевич

Отец ребёнка: Байков Василий Павлович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Байков Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Байков Василий Павлович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Байков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Байков Василий Павлович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байков Василий Павлович

Смерть
Неизвестно
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