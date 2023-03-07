Бабина Агрипина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина Агрипина Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Максим Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабин Александр Максимович

Отец ребёнка: Бабин Максим Семёнович

Шокша, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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