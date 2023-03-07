Бабина Агрипина Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабин Александр Максимович
Отец ребёнка: Бабин Максим Семёнович
Шокша, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно