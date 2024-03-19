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Рогозинин Иван Михеев

Место рождения

Прилук, Вельский район, Архангельская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Рогозинин Михей Андреянов

Мать: не указана

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Рогозинин Степан Иванов

Мать ребёнка: Настасья Васильева

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Настасья Васильева

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Рогозинин Федор Иванов

Мать ребёнка: Настасья Васильева

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Рогозинин Андреан Иванов

Мать ребёнка: Настасья Васильева

Мелединская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.05.1773

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Настасья Васильева

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Рогозинин Петр Иванов

Мать ребёнка: Настасья Васильева

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Васильева

Смерть
1804
Прилук, Вельский район, Архангельская область
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