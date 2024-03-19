Рогозинин Иван Михеев
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Рогозинин Михей Андреянов
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Настасья Васильева
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Настасья Васильева
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Настасья Васильева
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Настасья Васильева
Мелединская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.05.1773
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Настасья Васильева
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Настасья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Васильева
Смерть
1804